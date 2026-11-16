അതിർത്തികളും ദ്വീപുകളും സന്ദർശിച്ച് ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി; സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി

അതിർത്തികളും ദ്വീപുകളും സന്ദർശിച്ച് ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി; സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തെ കര അതിർത്തികളിലും ദ്വീപുകളിലും സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തി ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസുഫ് അഊദ് അസ്സബാഹ്. നുവൈസീബ് അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തി.
യാത്രക്കാരുടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും വിവിധ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തമാക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് അവാ, കുബ്ബാർ, ഉം അൽ മറാദിം, ഖാരു, ഫൈലക എന്നീ അഞ്ച് ദ്വീപുകളും സന്ദർശിച്ച് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.
സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
ഫിനാൻഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് സെക്ടർ മേധാവി ബ്രിഗേഡിയർ അബ്ദുൾമൊഹ്സെൻ അൽ അഷ്കാൻ, അതിർത്തി സുരക്ഷാ കാര്യ സെക്ടർ മേധാവി ബ്രിഗേഡിയർ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീൽ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബ്രിഗേഡിയർ സ്റ്റാഫ് ശൈഖ് മുബാറക് അസ്സബാഹ്, ലാൻഡ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബ്രിഗേഡിയർ യൂസഫ് അൽ മുഹൈനി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും, നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് പ്രതിനിധികളും മന്ത്രികൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.