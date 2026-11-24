പ്രവാസി വനിതയുടെ 8,000 ദീനാർ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി പ്രവാസി വനിതയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 8,000 ദീനാർ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഏഷ്യൻ വംശജയായ വനിത നൽകിയ പരാതിയിൽ അഹ്മദി ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നാട്ടുകാരനായ ഒരാൾ അനധികൃതമായി തന്റെ ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി 8,000 ദീനാറിലധികം പണം പിൻവലിക്കുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് വനിതയുടെ ആരോപണം.
ബാങ്ക് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയ പ്രതി പലതവണയായി പണം പിൻവലിക്കുകയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതായി സ്ത്രീ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടികാട്ടി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബാലൻസിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാടുകളുടെ പരിശോധന, പ്രതി ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയ രീതിയും, നഷ്ടപ്പെട്ട പണം എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റിയത് എന്ന് പരിശോധനിച്ചു വരുന്ന ഉദ്യോഗസഥർ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.