മിതമായ കാലാവസ്ഥ, തണുപ്പേറിയ രാത്രികൾ

മിതമായ കാലാവസ്ഥ, തണുപ്പേറിയ രാത്രികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യം കടുത്ത തണുപ്പ് സീസണിലേക്ക് നിങ്ങുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും താപനിലയിൽ ക്രമേണയുള്ള കുറവും അനുഭവപ്പെടും. അടുത്ത രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ സമയം മിതമായ ചൂടും രാത്രിയിൽ തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
തണുത്ത വായുപിണ്ഡം വഹിച്ചുള്ള, വിപുലമായ ഉയർന്ന മർദ്ദ മേഖലയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് രാജ്യമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ടുകളും സംഖ്യാ മാതൃകകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി വകുപ്പിന്റെ ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ദരാർ അൽ അലി പറഞ്ഞു.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്നുള്ള നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കാറ്റ് ഇടക്കിടെ ശക്തമായേക്കാം. ഇത് കടൽ തിരമാലകൾ ഉയരുന്നതിനും കാരണമാകും. വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ താപനില 22 മുതൽ 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായിരിക്കും. രാത്രിയിൽ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയും ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. രാത്രിയിലെ താപനില 12 മുതൽ 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായിരിക്കും.
ശനിയാഴ്ച പകൽ താപനില 24 മുതൽ 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകാം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയാകും. 13 മുതൽ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകും താപനില. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 10 മുതൽ 38 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഞായറാഴ്ച മുതൽ താപനിലയിൽ കൂടുതൽ കുറവും തണുപ്പിന്റെ ശക്തി കൂടുകയും ചെയ്യും.