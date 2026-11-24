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ട്രക്കുകളിൽ നിന്ന് ഡീസൽ മോഷ്ടിച്ച് വിൽപ്പന; 13 പേർ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Kuwait Diesel Theft: 13 Arrested, 14 Vehicles Seized
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കമ്പനികളുടെ ട്രക്കുകളിൽ നിന്ന് ഡീസൽ മോഷ്ടിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയ 13 പേർ പിടിയിൽ.
മാരിടൈം പോർട്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ലിറ്ററിന് 80 മുതൽ 150 ഫിൽസ് വരെ നിരക്കിലാണ് മോഷ്ടിച്ച ഡീസൽ വിറ്റിരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പരിശോധനയിൽ 14 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഡീസൽ, ഇന്ധനം, മലിനജലം എന്നിവ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കർ ലോറികളും മറ്റ് വാഹനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും ഇവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ തുടരുകയാണെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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