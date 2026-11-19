ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച് വീണ്ടും ഇറാൻ വ്യോമാക്രമണം: സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണി; ശക്തമായി അപലപിച്ചു രാജ്യംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച് ഇറാൻ വ്യോമാക്രമണ ശ്രമം. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തിയ ശത്രുതാപരമായ ഡ്രോകളെ പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി ചെറുത്തു. ആക്രമണങ്ങളെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തടഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായാണ് സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതെന്നും എന്നും വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും സേന അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഫെബ്രുവരി 28 ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാന് നേരെ ആരംഭിച്ച ആക്രമണത്തിന് പിറകെ കുവൈത്ത് ശക്തമായ ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നു. ഇറാന്റെ തുടർച്ചായ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുവൈത്തിന് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ഉണ്ടായി. അടുത്തിടെ സംഘർഷത്തിന് അയവു വന്ന സമാധാനത്തിലായി രാജ്യം. ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം. ഇതോടെ യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുമോ എന്ന ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഇറാൻ ആവർത്തിച്ചു നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ കുവൈത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ ലംഘനവും, സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചു. പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന, അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇത്.
സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കുന്നതിനുമായി നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ ആക്രമണങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തും. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടർ, യു.എൻ സുരക്ഷാ സമിതി പ്രമേയം എന്നിവയുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ് ആക്രമണങ്ങളെന്നും കുവൈത്ത് ചൂണ്ടികാട്ടി.
തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, സുരക്ഷിതത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനും, ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീഷണികളിൽ നിന്നും സ്വന്തം പ്രദേശത്തെയും സുപ്രധാന സൗകര്യങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശം കുവൈത്തിനുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ചാർട്ടർ പ്രകാരവും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും, സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കുവൈത്തിന്റെ അവകാശവും സൂചിപ്പിച്ചു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു
പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുള്ള അലി അബ്ദുള്ള അൽ സാലിം അസ്സബാഹ് രാജ്യത്തെ വിവിധ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകളും ജോലികളും, സജ്ജീകരണ നിലവാരം എന്നിവ ഉദ്യോഗസഥർ മന്ത്രിക്ക് വിശദീകരിച്ചു. സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു, സൈനിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർ കാണിച്ച അർപ്പണബോധത്തെയും പ്രതിബദ്ധതയെയും മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.