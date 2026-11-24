സുഡാനിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ച് കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സുഡാനിലെ ഖാർത്തൂമിൽ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചും എതിർത്തും കുവൈത്ത്.
സിവിലിയന്മാർ, സുപ്രധാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവക്ക് നേരെയും, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരെയും നടക്കുന്ന എല്ലാ ആക്രമണത്തെയും തള്ളിക്കളയുന്നതായി കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളെ മാനിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാട്ടി.
സുഡാന്റെ ഐക്യം, പരമാധികാരം, സ്ഥിരത, നിയമാനുസൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുള്ള കുവൈത്തിന്റെ പിന്തുണ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.
ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും, പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ, തലസ്ഥാനമായ ഖാർത്തൂമിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമായി നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.