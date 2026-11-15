ഹിമാചൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ കുവൈത്ത് പ്രവാസി നിര്യാതനായി

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ഹിമാചൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ കുവൈത്ത് പ്രവാസി നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Kuwait-based expatriate passes away during visit to Himachal
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശിയും കുവൈത്ത് പ്രവാസിയുമായ പയനിങ്ങൽ ഒമർ ഫായിസ് (38) ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിര്യാതനായി. ഹിമാചൽ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് മരണം.
കുവൈത്തിൽ ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ഹിമാചൽ സന്ദർശനത്തിനായി തിരിച്ചത്. വർഷങ്ങളായി കുവൈത്തിലുള്ള ഒമർ ഫായിസും കുടുംബവും ഖൈത്താനിലായിരുന്നു താമസം.ഭാര്യ: നഫ്ല. മക്കൾ: ഐദീൻ ഒമർ ഫായിസ്, എസിൽ ഒമർ ഫായിസ്.
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