കുവൈത്തിൽ 19 കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ ടെൻഡറുകളിൽ വിലക്ക്

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Posted Ondate_range
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കുവൈത്തിൽ 19 കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ ടെൻഡറുകളിൽ വിലക്ക്text_fields
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News Summary - Kuwait Bans 19 Companies from Government Tenders
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ 19 കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ ടെൻഡറുകളിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെയാണ് സെൻട്രൽ ഏജൻസി ഫോർ പബ്ലിക് ടെൻഡേഴ്സിന്റെ നടപടി. 2016-ലെ ടെൻഡർ നിയമത്തിലെ 85-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നടപടി. ചില കമ്പനികളെ നിശ്ചിത കാലത്തേക്കും മറ്റു ചിലരെ സ്ഥിരമായും ടെൻഡറുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
അഞ്ച് വർഷം വരെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പെർഫോമൻസ് ബോണ്ടുകൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ കരാറുകളിലെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
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