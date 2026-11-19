ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിൽ സുരക്ഷ പരിശോധന: നിരവധി പേർ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധന. 974 കേസുകളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അറസ്റ്റ് വാറന്റുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 86 പേരെയും, ലഹരിമരുന്നുകൾ കൈവശം വെച്ച 15 പേരെയും, ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ നാല് പേരെയും, ലഹരിവസ്തുക്കൾ കൈവശം വെച്ച ഒരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഫയർ ഫോഴ്സ് 133 നിയമലംഘനങ്ങളിൽ നോട്ടീസുകൾ നൽകി. 102 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി. കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 204 മുന്നറിയിപ്പ് സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിച്ചു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 107 വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. പൊതുറോഡുകൾ കൈയേറിയതിന് 22 നിയമലംഘന നോട്ടീസുകൾ നൽകി. 10 ട്രക്ക് അവശിഷ്ടങ്ങളും പാഴ്വസ്തുക്കളും നീക്കം ചെയ്തു. തെരുവുകച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ മൂന്ന് നോട്ടീസുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം 61 നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തികയും, സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ 36 സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം വിച്ഛേദിച്ചു, പരിസ്ഥിതി പൊതു അതോറിറ്റി ഏഴും ഭക്ഷ്യ-പോഷകാഹാര അതോറിറ്റി 18ഉം കേസുകളിൽ ഇടപ്പെട്ടു.