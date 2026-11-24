തട്ടിപ്പുകൾ തുടരുന്നു, ജാഗ്രത തുടരണം; കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടൽ; ഒരാൾ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെ വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ വഴിയും, പ്രാദേശിക ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ വഴിയും കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൻ ക്രിമിനൽ സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ളയാൾ കുവൈത്തിൽ പിടിയിൽ. യു.എ.ഇ- കുവൈത്ത് സുരക്ഷാ വിഭാഗം നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.
ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം സിം കാർഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണ് സംഘം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇവർ ചെയ്യുന്ന കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും പ്രാദേശികവും വിശ്വസനീയവുമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും, അതുവഴി ഇരകളെ കബളിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു പതിവ്.
പണം തട്ടാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം കാർഡുകൾ അടങ്ങിയ പാഴ്സൽ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതായി യു.എ.ഇ നൽകിയ സൂചനയെ തുടർന്ന് പാഴ്സൽ കൈപ്പറ്റാനെത്തിയ പ്രതിയെ കുവൈത്ത് സുരക്ഷാ വിഭാഗം പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഒന്നിലധികം സിം കാർഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും, പ്രാദേശിക ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളുടെ 70 സിം കാർഡുകളും, യു.എ.ഇയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചു സിം കാർഡുകളും അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു.
ഈ വർഷം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളിൽ 3,394 പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരകൾക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം ദീനാർ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 682 കേസുകളിലായി 1,70,000 ദീനാർ വീണ്ടെടുക്കാനായി. 2,712 കേസുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതിലൂടെ 18,30,000 ദീനാർ സുരക്ഷിതമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
പണം കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ്, പരസ്യങ്ങളുടെ ഉറവിടവും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആധികാരികതയും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉണർത്തി.