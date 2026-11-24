അർദിയയിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പരിശോധന; 468 നടപടിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് സുരക്ഷ പരിശോധനകൾ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദിയയിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ 468 കേസുകളിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടറേറ്റ് വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി ചേർന്നായിരുന്നു പരിശോധന.
അറസ്റ്റ് വാറന്റുള്ള 11 പേർ, ലഹരിമരുന്ന് കൈവശം വെച്ച 10 പേർ, ഒളിവിലായിരുന്ന ആറ് തൊഴിലാളികൾ, കടബാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന അഞ്ച് പേർ, താമസരേഖ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നാല് പേർ, ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ രണ്ടു പേർ, മോഷണക്കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടു പേർ, ഒരു തെരുവ് കച്ചവടക്കാരൻ, താമസ-തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഒരാൾ എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായി.കുവൈത്ത് ഫയർ ഫോഴ്സ് 26 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി, 76 നോട്ടീസുകൾ നൽകി. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 84 വാഹനങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിച്ചു. 17 വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 23 മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 21 നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി.
വൈദ്യുതി, ജല, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം 56 ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭക്ഷ്യ-പോഷകാഹാര അതോറിറ്റി 45 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. 53 നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും, കേടായ 204 കിലോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു.