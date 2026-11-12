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    സൈനിക സഹകരണം: കുവൈത്ത്, തുർക്കിയ സൈനിക മേധാവികൾ ചർച്ച നടത്തി

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    സൈനിക സഹകരണം: കുവൈത്ത്, തുർക്കിയ സൈനിക മേധാവികൾ ചർച്ച നടത്തി
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    കുവൈത്ത്, തുർക്കിയ സൈനിക മേധാവികൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽനിന്ന്

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സംയുക്ത സൈനിക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തി കുവൈത്ത്- തുർക്കിയ സൈനിക മേധാവികൾ. കുവൈത്ത് വ്യോമസേന കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ (പൈലറ്റ്) ഫഹദ് അൽ ഖുറൈനി, തുർക്കിയ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേധാവി ജനറൽ സെൽചുക് ബയ്‌റക്താരോഗ്ലുവുമായാണ് ചർച്ച നടത്തിയത്.

    സൈനിക സഹകരണം, വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറല്‍, ഉഭയകക്ഷി സൈനിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി കുവൈത്ത് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് അറിയിച്ചു.

    ഫഹദ് അൽ ഖുറൈനിയുടെ തുർക്കിയ സന്ദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു കൂടികാഴ്ച. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കലും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സന്ദർശനം.

    പ്രതിരോധ, സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയായ അസെൽസാൻ കുവൈത്ത് പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശിച്ചു. പ്രധാന പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങളും കുവൈത്ത് സംഘം തേടി.

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    News Summary - Kuwait and Turkey Military Chiefs Discuss Joint Defense Cooperation
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