കുവൈത്ത്, സൗദി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കുവൈത്ത്, സൗദി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Kuwait and Saudi Military Officials Hold Talks
രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും, ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യാർത്ഥം അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി ജനറൽ സ്റ്റാഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മുതിർന്ന സൈനിക കമാൻഡർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൈനിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്ത്, സൗദി അറേബ്യ പ്രതിനിധികൾ. കുവൈത്ത് സൈന്യത്തിന്റെ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേധാവി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഷുറൈയാൻ, സൗദി സായുധ സേനാ ഓപ്പറേഷൻസ് അതോറിറ്റി മേധാവി മേജർ ജനറൽ മുസ്ഫർ ബിൻ സുവൈലിം അൽ ഘാനിമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും, ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യാർത്ഥം അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി ജനറൽ സ്റ്റാഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മുതിർന്ന സൈനിക കമാൻഡർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story