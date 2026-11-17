തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വിപുലീകരിക്കൽ; കുവൈത്തും ഈജിപ്തും വിവിധ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വ്യാപാരം, വ്യോമയാനം, വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, സാങ്കേതിക സഹകരണം മേഖലകളിൽ വിവിധ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു കുവൈത്തും ഈജിപ്തും.
പ്രദർശനങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും സ്വതന്ത്ര മേഖലകളിലുമുള്ള സഹകരണം, ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി സഹകരണം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം, സാംസ്കാരിക-കലാ സഹകരണം,വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരാറുകളിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്.
കുവൈത്തിൽ നടന്ന കുവൈത്തും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സമിതിയുടെ 14ാമത് സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് ഒപ്പുവെക്കൽ. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹും ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. ബദർ അബ്ദെലാറ്റിയും ചേർന്ന് യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
സംയുക്ത അറബ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതും, പ്രാദേശിക സുരക്ഷയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും പ്രധാന സ്തംഭവുമാണ് ഈജിപ്തെന്ന് ശൈഖ് ജറാഹ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായും സംവാദത്തിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും മാനുഷിക ഇടപെടലുകളിലൂടെയും പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കൈറോ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
അന്യായമായ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്ന സഹ അറബ് രാജ്യങ്ങളോട് ഈജിപ്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച ഐക്യദാർഢ്യത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഗസ്സ, സുഡാൻ, ലിബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കും, അറബ്, ഇസ്ലാമിക ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്ത് നൽകിവരുന്ന നിരന്തരമായ സംഭാവനകളെയും ശൈഖ് ജറാഹ് സൂചിപ്പിച്ചു.