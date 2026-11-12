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    പൊതുമരാമത്ത് മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന് കുവൈത്തും ബഹ്‌റൈനും

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    പൊതുമരാമത്ത് മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന് കുവൈത്തും ബഹ്‌റൈനും
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    കുവൈത്ത് ബഹ്‌റൈൻ മന്ത്രിമാർ കൂടികാഴ്ചയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന, പൊതുമരാമത്ത് മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന് കുവൈത്തും ബഹ്‌റൈനും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കുവൈത്ത് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഡോ.നൂറ അൽ മഷാൻ ബഹ്‌റൈൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും, റോഡ് പദ്ധതികളും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ബഹ്‌റൈൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള ആൽ ഖലീഫയുമായും ഡോ.നൂറ അൽ മഷാൻ കൂടികാഴ്ച നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധവും വിവിധ മേഖലകളിലെ വിപുലമായ സഹകരണത്തിന് പിന്തുണയും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി.

    ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം, വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറുന്നതിന് വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നുനൽകുന്നതെന്ന് ശൈഖ് ഖാലിദ് പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളെയും പദ്ധതികളെയും പിന്തുണക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    ബഹ്‌റൈൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി എൻജിനീയർ അൽ ഹവാജുമായും ഡോ.നൂറ അൽ മഷാൻ കൂടികാഴ്ച നടത്തി. ബഹ്‌റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ നവീകരിക്കുന്ന പദ്ധതി അൽ മഷാൻ പരിശോധിച്ചു.

    മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ചുമതലകൾ, സാങ്കേതിക ശേഷികൾ, ലബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അവർ അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തി. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ചുമതലകൾ, സാങ്കേതിക ശേഷികൾ, ലബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അവർ അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തി.

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    News Summary - Kuwait and Bahrain for more cooperation in public works sectors
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