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വിമാനത്താവളം പുതിയ ടെർമിനൽ: കരാർ നടപടികൾ തുടരുന്നുtext_fields
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News Summary - Kuwait Airport New Terminal: Contract Talks on November 30
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ ടെർമിനലിന്റെ നടത്തിപ്പിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള കരാർ തുക നിശ്ചയിക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു.
നവംബർ 30ന് സെൻട്രൽ ഏജൻസി ഫോർ പബ്ലിക് ടെൻഡേഴ്സാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത്. യോഗ്യത നേടിയ രണ്ടു കമ്പനികൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും.
പുതിയ പാസഞ്ചർ ടെർമിനൽ, വിമാനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏപ്രൺ, വിമാനത്താവളത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പും പരിപാലനവുമാണ് കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പ്രതിവർഷം 2.5 കോടി യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് പുതിയ ടെർമിനൽ. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ടെർമിനലിന്റെ പൂർണ നടത്തിപ്പ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കൈമാറും.
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