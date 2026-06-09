കെ.കെ.എം.എ– ബദർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

കെ.കെ.എം.എ– ബദർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ (കെ.കെ.എം.എ) ഫർവാനിയ ബ്രാഞ്ചും ബദർ മെഡിക്കൽ സെന്ററും സംയുക്തമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.‘ഹെൽത്ത് ഡ്രൈവ് -2026’ എന്ന പേരിലുള്ള ക്യാമ്പ് കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് കെ.സി റഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പി.പി. ഗഫൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സജ്ബീർ അലി ഹെൽത്ത് ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ഡോ.അനിൽ കുമാർ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസെടുത്തു. കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുൽഫിക്കർ എം.പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ബദ്ർ ക്ലിനിക് മാനേജിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അബ്ദുൽ റസാഖ്, കെ.കെ.എം.എ കേന്ദ്ര ട്രഷറർ മുനീർ കുനിയ, ഫർവാനിയ സോണൽ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സലിം പി.പി.പി, അബ്ബാസിയ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് റഷീദ്, ഖൈത്താൻ പ്രസിഡന്റ് സാബിർ കൊയിലാണ്ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കേന്ദ്ര വി.പിമാരായ കെ.എച്ച്. കുഞ്ഞഹമ്മദ് അസ്ലം എന്നിവർ ഉപഹാരം കൈമാറി. ബ്രാഞ്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാജിദ് ടി.കെ.പി സ്വാഗതവും ഷമ്മാസ് മുസ്തഫ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇനിയും അവസരം ഉണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register