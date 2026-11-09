വർണ്ണാഭമായി കെ.കെ.സി.എ ക്നാനായ ഫെസ്റ്റ്

വർണ്ണാഭമായി കെ.കെ.സി.എ ക്നാനായ ഫെസ്റ്റ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ക്നാനായ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ (കെ.കെ.സി.എ) ക്നാനായ ഫെസ്റ്റ് അഹമ്മദി ഡി.പി.എസ് സ്കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു. ഗായകനും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനുമായ ജി.വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ബൈജു തേവർക്കാട്ട് കുന്നേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ചെയർമാൻ എബി മണലേൽ, അബ്ബാസിയ ഇടവകയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഫാ.അനൂപ് എബ്രഹാം, കെ.കെ.ഡബ്ലിയു.എഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ജോബി ബിനോ, അക്ഷരദീപം ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ടോമി ജോസ്, കെ.സി.വൈ.എൽ ചെയർമാൻ ജോബിൻ കുര്യാക്കോസ്, കെ.കെ.സി.എൽ ചെയർമാൻ മാസ്റ്റർ ഡോൺ സിയോൺ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. കെ.കെ.സി.എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരുൺ കുര്യൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ജോസഫ് മുള്ളക്കൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ക്നാനായ സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും വിളിച്ചോതുന്ന പുരാതന പാട്ട് മത്സരങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായി. വിവിധ സോണുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും വേദിയെ സജീവമാക്കി. സുധീർ പറവൂരിന്റെ കോമഡി ഷോ ആസ്വാദ്യകരമായി.