ഗസ്സയിൽ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ചു അറബ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗസ്സയിലെ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു അറബ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ. ഖാൻ യൂനിസിന് സമീപത്തെ നാസർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 20 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തെ കുവൈത്ത്, ജോർഡൻ, യു.എ.ഇ, ഇന്തോനേഷ്യ, പാകിസ്താൻ, തുർക്കിയ, അൾജീരിയ, ജിബൂട്ടി, സൗദി അറേബ്യ, സുഡാൻ, സൊമാലിയ, ഒമാൻ, ഫലസ്തീൻ, ഖത്തർ, ലബനാൻ, ലിബിയ, ഈജിപ്ത്, മൗറിറ്റാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ അപലപിച്ചു.
അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഫലസ്തീനികൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ മന്ത്രിമാർ ചൂണ്ടികാട്ടി. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വെടിനിർത്തൽ കരാർ, സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പുന:സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സമഗ്ര പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇതെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.
ഗസ്സയിൽ മരുന്നുകൾ, ചികിൽസ സാമഗ്രികൾ, കൂടാരങ്ങൾ, കാരവാനുകൾ, മൊബൈൽ ഹോമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മാനുഷിക സഹായങ്ങളും പാർപ്പിട സാമഗ്രികളും എത്തിക്കുന്നതിലെ ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.
ഗസ്സയിൽ സഹായം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസും'മുന്നോട്ടുവെച്ച അഭ്യർത്ഥനകളോട് പ്രതികരിക്കാനും, ഷാം അൽ ശൈഖ് കരാർ, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ സമഗ്ര പദ്ധതി, 2025-ലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ പ്രമേയം എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ബാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും നിറവേറ്റാനും മന്ത്രിമാർ ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നാസർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ രണ്ടാം നിലയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഖാൻ യൂനുസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക ആശുപത്രിയായ ഇവിടെ തെക്കൻ ഗസ്സയിലെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലും പരിക്കേറ്റവരിലും ഭൂരിഭാഗവും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രോഗികളാണ്.