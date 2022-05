കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​മ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി മാം​ഗോ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. Various varieties of mangoes from India are on display at the fairപ്പി​ച്ചു. ക​യ​റ്റു​മ​തി രം​ഗ​ത്തും കു​വൈ​ത്തു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​മ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ധു​ര​വും മൂ​ല്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​പാ​രം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സാ, കേ​സ​ർ, ബം​ഗ​ന​പ്പ​ള്ളി മാ​മ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ രു​ചി​ച്ചു​നോ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും എം​ബ​സി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മാ​മ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി എം​ബ​സി ന​ട​ത്തി​യ ബ​യ​ർ-​സെ​ല്ല​ർ മീ​റ്റു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

മം​ബാ​സ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തി​നേ​ക്കാ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എം​ബ​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ്രോ​ഡ​ക്‌​ട്സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രോ​ടും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​മ്പ​ഴ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മാ​മ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.