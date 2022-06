cancel camera_alt ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി മാ​ന​വ​രി​ൽ മ​ഹോ​ന്ന​ത​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ന​വ്വ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ധാ​ർ​മി​ക ജീ​വി​തം മ​നു​ഷ്യ​കു​ല​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​വ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള നാ​ശ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​സ്ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വി​സ്ഡം യൂ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​റു​മാ​യ മു​ന​വ്വ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന 'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി മാ​ന​വ​രി​ൽ മ​ഹോ​ന്ന​ത​ൻ' കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ: വ​സ്തു​ത എ​ന്ത്' വി​ഷ​യം കെ.​കെ.​ഐ.​സി പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ അ​ന​സ്ഖാ​ൻ മ​ഹ​ബൂ​ല, ത​ൻ​വീ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​നം വേ​ദി​യി​ൽ കെ.​കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ശ് ഷു​ക്കൂ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ കാ​ളി​കാ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​ഐ.​സി ആ​ക്ടി​ങ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ക്കീ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ൺ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹ​ർ അ​ത്തേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ത​ൻ​വീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ Show Full Article

News Summary -

Immorality is the cause of the destruction of society -Munawwa Salahi