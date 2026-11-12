മരുഭൂമിയിൽ പച്ചപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ നട്ട് ഐ.സി.എസ്.കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

മരുഭൂമിയിൽ പച്ചപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ നട്ട് ഐ.സി.എസ്.കെ വിദ്യാർത്ഥികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുതലും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂൾ. കുവൈത്തിലെ (ഐ.സി.എസ്.കെ) വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാബ്രിയ പബ്ലിക് പാർക്ക്, ബ്ലോക്ക് 2-ൽ 100 വേപ്പിൻ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. സ്കൂളിന്റെ നാലാം ഘട്ട വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്.
ഐ.സി.എസ്.കെ. സീനിയറിലെ സയൻസ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുവൈത്ത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഷ് റിസോഴ്സസുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പരിസ്ഥിതി അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ഹരിതാഭവും സുസ്ഥിരവുമായ കുവൈത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2023 ഒക്ടോബർ 16 ന് അദൈലിയയിലെ അബ്റാജ് പാർക്കിൽ 150 സസ്യങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം. 2024 ഡിസംബറിൽ ജാബ്രിയ പാർക്കിൽ 100 വേപ്പിൻ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. 2025 നവംബറിൽ സാൽമിയ പാർക്കിൽ 30 കൊണോകാർപ്പസ് വേപ്പ് തൈകളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. പരിസ്ഥിതി ബോധമുള്ള പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുതൽ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പുതുതലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഐ.സി.എസ്.കെ. ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു.