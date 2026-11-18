ഗൾഫ് ബാങ്ക് 642 മാരത്തൺ 28ന് : ഗോൾഡ് സ്പോൺസറായി അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഈ മാസം 28ന് നടക്കുന്ന ഗൾഫ് ബാങ്ക് 642 മാരത്തൺ 2026 ഗോൾഡ് സ്പോൺസറായി അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച്. മാരത്തണിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ യുവജന-കായിക കാര്യ സഹമന്ത്രി ഡോ.താരിഖ് അൽ ജലാഹിമ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയായ സഫിക്സ്, മറ്റ് സ്പോൺസർമാർ എന്നിവർകൊപ്പം അൽ മുല്ല ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡയറക്ടർ -ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രവീൺ സിംഗ്, എച്ച്.ആർ. മാനേജർ (പേഴ്സണൽ) അഹമ്മദ് തൗഫീഖ് അൽ ഈദ് എന്നിവരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.
അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ആദ്യമായാണ് ഗോൾഡ് സ്പോൺസർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മാരത്തണിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. മാരത്തണിനുള്ള പിന്തുണക്ക് സഫിക്സ്, അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പ്രത്യേകം ആദരിച്ചു. സഫിക്സിന്റെയും ഗൾഫ് ബാങ്കിന്റെയും പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് അഹമ്മദ് തൗഫീഖ് അൽ-ഈദ് സ്മരണികാ ഫലകം ഏറ്റുവാങ്ങി. കായിക-ആരോഗ്യ പരിപാടികളെ പിന്തുണക്കുക എന്നത് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഹമ്മദ് തൗഫീഖ് അൽ ഈദ് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ 400ലധികം ജീവനക്കാരാണ് മാരത്തണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടീം സ്പിരിറ്റും സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാകണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവുമാണ് ഇതു തെളിയുക്കുന്നതെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.
മാരത്തൺ വേദിയിലെ ബൂത്തിൽ ഇന്ററാക്ടീവ് ഗെയിമുകൾ, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കും. ബൂത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ഏവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.
അൽ മുല്ല ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച്, 2001 മുതൽ കുവൈത്തിൽ മണി ട്രാൻസ്ഫർ, കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സേവന രംഗത്ത് മുൻനിരയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്.