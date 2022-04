cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പേ​ടി ജ​ന്തു​സ​ഹ​ജ​മാ​യ ഒ​രു വി​കാ​ര​മാ​ണ്. ചി​ല​തി​നോ​ടു​ള്ള പേ​ടി​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ട​ച്ച​വ​നെ പേ​ടി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്‍റെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ശി​ക്ഷ​യെ ഭ​യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നോ​ടു​ള്ള അ​ങ്ങേ​യ​റ്റ​ത്തെ ആ​ദ​ര​വി​ൽ​നി​ന്നും സ്​​നേ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഭ​യ​മാ​ണ് ഒ​രു വി​ശ്വാ​സി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​ത്. പ​ട​ച്ച​വ​നെ പേ​ടി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​കാ​ത്ത​ത് എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​വ​ന്‍റെ ഭ​യ​മ​ല്ല വേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​ർ​ഥം.

യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യ​ല്ല, ഭ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​നം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് അ​ല്ലാ​ഹു ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നെ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ദുഃ​ഖി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രി​ല്ല എ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​നെ ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​ല്ലാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. 'എ​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശ​നം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വി​ടെ വ​ന്നെ​ത്തും. സം​ശ​യ​മി​ല്ല; എ​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ നി​ർ​ഭ​യ​രാ​യി​രി​ക്കും; ദുഃ​ഖ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും' (വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ 2:38). അം​ന് എ​ന്ന അ​റ​ബി വാ​ക്കി​ന്‍റെ അ​ർ​ഥം നി​ർ​ഭ​യ​ത്വം, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. മു​അ്മി​ൻ എ​ന്ന​ത് അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്‍റെ വി​ശി​ഷ്​​ട നാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. അം​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ൻ അ​ഥ​വാ നി​ർ​ഭ​യ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ൻ എ​ന്നാ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ അ​ർ​ഥം. അ​ല്ലാ​ഹു മു​അ്മി​നാ​ണെ​ന്ന് സൂ​റ​ത്തു​ൽ ഹ​ശ്റി​ൽ അ​ല്ലാ​ഹു പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. 'അ​വ​നാ​ണ് അ​ല്ലാ​ഹു. അ​വ​ന​ല്ലാ​തെ ദൈ​വ​മി​ല്ല. രാ​ജാ​ധി​രാ​ജ​ൻ; പ​ര​മ​പ​വി​ത്ര​ൻ, സ​മാ​ധാ​ന ദാ​യ​ക​ൻ, അ​ഭ​യ​ദാ​താ​വ്, മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ക്കാ​ര​ൻ, അ​ജ​യ്യ​ൻ, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രി, സ​ർ​വോ​ന്ന​ത​ൻ, എ​ല്ലാം അ​വ​ൻ​ത​ന്നെ. ജ​നം പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നെ​ല്ലാം അ​ല്ലാ​ഹു ഏ​റെ പ​രി​ശു​ദ്ധ​നാ​ണ്' (വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ 59:23). പ​ട്ടി​ണി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഭ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഖു​റൈ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് മോ​ച​നം ന​ൽ​കി​യ​ത് അ​ല്ലാ​ഹു​വാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​രെ അ​ല്ലാ​ഹു ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. 'അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ​പ്പ​ട​ക്കാ​ൻ ആ​ഹാ​ര​വും പേ​ടി​ക്കു​പ​ക​രം നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​വും ന​ൽ​കി​യ​വ​നാ​ണ​വ​ൻ' (വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ 106:4). സു​കൃ​ത​ചാ​രി​ക​ളാ​യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ല്ലാ​ഹു ന​ൽ​കു​ന്ന വാ​ഗ്​​ദാ​നം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ഭ​യ​ത്തി​ന് പ​ക​രം നി​ർ​ഭ​യ​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്‍റെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. 'നി​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സ​ൽ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​രോ​ട് അ​ല്ലാ​ഹു വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു: അ​വ​ൻ അ​വ​രെ ഭൂ​മി​യി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ക്കും. അ​വ​രു​ടെ മു​മ്പു​ള്ള​വ​രെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ക്കി​യ​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ. അ​വ​ർ​ക്കാ​യി അ​ല്ലാ​ഹു തൃ​പ്തി​പ്പെ​ട്ടേ​കി​യ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വ്യ​വ​സ്ഥ സ്ഥാ​പി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ഭ​യാ​വ​സ്ഥ​ക്കു​പ​ക​രം നി​ർ​ഭ​യാ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കും. അ​വ​ർ എ​നി​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ഴി​പ്പെ​ടു​ക. എ​ന്നി​ലൊ​ന്നി​നെ​യും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ക്കു​ക​യി​ല്ല. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​രെ​ങ്കി​ലും സ​ത്യ​ത്തെ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ധി​ക്കാ​രി​ക​ൾ' (വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ 24:55). ആ​മ​ന എ​ന്ന ക്രി​യ അ​ക​ർ​മ​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. വി​ശ്വ​സി​ച്ചു എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​മാ​ണ് അ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക. അ​തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മു​അ്മി​ൻ അ​ഥ​വാ വി​ശ്വാ​സി എ​ന്ന വാ​ക്കു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. ദൈ​വ​സ്​​മ​ര​ണ​യി​ലൂ​ടെ വി​ശ്വാ​സി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​വു​മാ​ണ്. 'സ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ദൈ​വ​സ്​​മ​ര​ണ​യാ​ൽ മ​ന​സ്സു​ക​ൾ ശാ​ന്ത​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ​വ​ർ. അ​റി​യു​ക: ദൈ​വ​സ്​​മ​ര​ണ​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ന​സ്സു​ക​ൾ ശാ​ന്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്' (വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ 13:28). Show Full Article

get rid of fear That is what Allah has done