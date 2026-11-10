സംയുക്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ ജി.സി.സി; കുവൈത്തിൽ സൈനിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കും

സംയുക്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ ജി.സി.സി; കുവൈത്തിൽ സൈനിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, പൊതുവായ ഭീഷണികളെ നേരിടാനും സംയുക്ത ശ്രമവുമായി ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി). ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏകീകൃത സൈനിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനം കുവൈത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നതിനും ജി.സി.സി അംഗീകാരം നൽകി.
മനാമയിൽ ചേർന്ന ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗൺസിലിന്റെ 23-ാമത് സമ്മേളനത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽബുദൈവി പറഞ്ഞു.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഇത്. ജി.സി.സി അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ സംയുക്ത സൈനിക നടപടികൾക്ക് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും പിന്തുണയും നൽകുന്നതായും ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽബുദൈവി പറഞ്ഞു.
സംയുക്ത ഗൾഫ് സൈനിക നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പൊതുവായ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കൂട്ടായ്മയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ഏപ്രിലിൽ ജിദ്ദയിൽ നടന്ന അസാധാരണ യോഗത്തിൽ ജി.സി.സി നേതാക്കൾ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
സൈനിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനവും ഏകീകൃത രൂപവും കൈവരുന്നതോടെ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക ശേഷികൾ, രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ, പ്രവർത്തനപരമായ ഏകോപനം എന്നിവ കൂടുതൽ സംയോജിപ്പിക്കാനാകും. തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ, പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ കഴിവിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തും. യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന്റെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും മേഖലയും നേരിടുന്ന പൊതുവായ സുരക്ഷ ഭീഷണികളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ പുതിയ നീക്കം.