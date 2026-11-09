ജി.സി.സി റെയിൽവേ പൊതുകരാർ ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല്; പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി

ജി.സി.സി റെയിൽവേ പൊതുകരാർ ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല്; പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളെ റെയിൽവേ പദ്ധതിയിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു കരാർ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഡോ.നൂറ അൽ മഷാൻ പറഞ്ഞു. മനാമയിൽ നടന്ന ഒപ്പുവെക്കൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക ഏകീകരണവും പരസ്പര ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി. യാത്രക്കാരുടെയും ചരക്കുകളുടെയും ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുക, ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്കുള്ളിലെ വ്യാപാരത്തെ പിന്തുണക്കുക, ഗതാഗത-ലോജിസ്റ്റിക്സ് സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയിലൂടെ, സഹകരണത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുമുള്ള വിശാലമായ സാധ്യതകൾ ഇതു തുറന്നുനൽകുന്നു.
ഗൾഫ് റെയിൽവേ അതോറിറ്റിയുമായും മറ്റ് അംഗരാജ്യങ്ങളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ചു, പദ്ധതിയുടെ ആരംഭസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കുവൈത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഡോ.നൂറ അൽ മഷാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഷദ്ദാദിയ മുതൽ സൗദി അറേബ്യ അതിർത്തിയിലുള്ള നുവൈസീബ് വരെ 111 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് കുവൈത്തിന്റെ ഭാഗം.
പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വേഗത്തിലാക്കൽ, പ്രാദേശിക റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ സംയോജനം ഉറപ്പാക്കൽ, അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കൽ, സാങ്കേതികവും നിർവ്വഹണപരവുമായ ജോലികൾ ഏകീകരിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഗൾഫ് റെയിൽവേ അതോറിറ്റി വഹിച്ച പങ്കിനെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.