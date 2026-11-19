ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ചു ജി.സി.സിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലും വിവിധ രാജ്യങ്ങളും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെയാണ് ആക്രമണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ജി.സി.സി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽബുദൈവി പറഞ്ഞു. നല്ല അയൽബന്ധ തത്വങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടർ എന്നിവയോടുള്ള അവഗണനയും ആക്രമണം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കുവൈത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, പരമാധികാരവും വിഭവങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും, പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് അൽ ബുദൈവി വ്യക്തമാക്കി. കുവൈത്തിന് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവും അചഞ്ചലവുമായ ഐക്യദാർഢ്യവും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
അറബ് ലീഗ്
കുവൈത്തിനും ബഹ്റൈനുമെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ അറബ് ലീഗ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ നബീൽ ഫഹ്മിയും അപലപിച്ചു. ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ആക്രമണങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാണെന്നും, നല്ല അയൽബന്ധം, പരമാധികാരത്തോടുള്ള ആദരവ് എന്നീ തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഫഹ്മി പറഞ്ഞു.
ഹൂർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന അബുദബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ കപ്പലിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു. മേഖലയിലെ ജലപാതകളിൽ നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെ തുടരുന്ന ഭീഷണികളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങൾ സംഘർഷം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാവുന്ന പ്രവണതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ തലങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ-രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഖത്തർ, യു.എ.ഇ, സൗദി അറേബ്യ
കുവൈത്തിനും ബഹ്റൈനുമെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ഖത്തർ അപലപിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇതെന്ന് ഖത്തർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടർ, അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തൽ തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ആക്രമണങ്ങളെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാട്ടി.
ഇത് സംഘർഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും, സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ, നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു. കുവൈത്തിനും ബഹ്റൈനും ഖത്തറിന്റെ പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യവും, പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും ഖത്തർ ആവർത്തിച്ചു.
ഇറാൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ യു.എ.ഇയും അപലപിച്ചു. കുവൈത്തിന് യു.എ.ഇയുടെ പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തെ സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അപലപിച്ചു. ഇറാൻ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നതായി സൗദി അറേബ്യ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.