ഫ​ഹ​ദ് ഹാ​ജി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ക്ര​മം ത​ട​യാ​നും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹാ​ർ​ദ​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും കൂ​ട്ടാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ (യു.​എ​ൻ) എ​സ്‌.​സി സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ കു​വൈ​ത്ത് ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ഹ​ദ് ഹാ​ജി​യാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ശു​ദ്ധി, പ​ര​സ്പ​രം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​തി​രി​ക്ക​ൽ, ക​ല​ഹ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ൽ, ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മ​റ്റൊ​ന്നി​നെ​തി​രെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. യു.​എ​ൻ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തു​റ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​എ​ൻ.​എ​സ്‌.​സി സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ഹ​ദ് ഹാ​ജി. 1990 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ക്ര​മ​ണം യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മോ​ച​നം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Show Full Article

First Secretary of Kuwait Fahad Haji is speaking at the SC session.