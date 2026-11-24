തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം; യൂത്ത് ഇന്ത്യ കരിയർ ശില്പശാല വ്യാഴാഴ്ചtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കരിയർ വളർച്ചയും മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈത്ത് കരിയർ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് ഫർവാനിയ ഷെഫ് നൗഷാദിലാണ് പരിപാടി. ‘കുവൈത്തിലെ കരിയർ വളർച്ചയും തൊഴിലവസരങ്ങളും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക സെഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജർ മഹ്നാസ് മുസ്തഫ നയിക്കും.
കുവൈത്തിലെ നിലവിലെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ, വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ, കരിയർ വളർച്ചക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ, തൊഴിൽ വിപണിയിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.
ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ശില്പശാല ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കരിയർ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പുതിയ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും ശില്പശാല സഹായകമാകുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.