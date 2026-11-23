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Posted Ondate_range
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സംരക്ഷിത മേഖലയിൽ കടന്നുകയറ്റം: 10 പേർ അറസ്റ്റിൽ, വാഹനങ്ങൾ തകർത്തുtext_fields
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News Summary - Encroachment into protected area: 10 people arrested, vehicles vandalized
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവേശന വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ഉം ഗുദൈർ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് 10 പേരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ആറ് വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.
പ്രതികൾ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ റിസർവ് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിച്ചുകയറ്റുകയും, പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും വന്യജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. അറസ്റ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ റിസർവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത ആറ് പക്ഷികളെ മോചിപ്പിച്ചു.
പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മേഖലകളിലെ നിയമലംഘകരെ പിടികൂടുന്നതിന് പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പരിസ്ഥിതി നാശം വരുത്തുന്നവർ, പ്രവേശന വിലക്ക് ലംഘിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കെതിരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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