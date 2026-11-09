എമർജൻസി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാമറ നൽകും

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എമർജൻസി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാമറ നൽകുംtext_fields
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News Summary - Emergency police officers will be given cameras
കുവൈത്ത് സിറ്റി: എമർജൻസി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഓഡിയോ, വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്ന ബോഡി കാമറകൾ നൽകുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നെഞ്ചിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന കാമറകൾ ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലുകളും രേഖപ്പെടുത്തും.
സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനുമാണ് നടപടി. പട്രോൾ സംഘങ്ങൾ, ഓപ്പറേഷൻസ് റൂം, റിപ്പോർട്ടിങ് സംവിധാനം എന്നിവയെ ഡിജിറ്റലായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളും വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് എമർജൻസി പൊലീസ് ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഹംലാൻ അൽ ഹംലാൻ അറിയിച്ചു.
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