പണമിടപാടുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ വർധനtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ പണമിടപാടുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കൂടുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യ ഒമ്പത് മാസത്തിനിടെ ഇലക്ട്രോണിക് വഴി നടന്ന ഇടപാടുകളുടെ ആകെ തുക 40 ബില്യൺ ദീനാറിലെത്തി. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പണം നേരിട്ട് കൈമാറാതെയുള്ള ഇടപാടുകളാണെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ കുവൈത്തിൽ നടന്ന ഇലക്ട്രോണിക് പണമിടപാടുകളുടെ ആകെ തുക 40 ബില്യൺ ദീനാറാണ്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 4.44 ബില്യൺ ദീനാറിന്റെ ഇടപാടുകൾ നടന്നു. ഇതിൽ 33.76 ബില്യൺ ദീനാറും പണം നേരിട്ട് കൈമാറാതെയുള്ള ഇടപാടുകളാണ്. ആകെ തുകയുടെ 84.4 ശതമാനമാണിത്.
കടകളിലെ കാർഡ് പേയ്മെന്റ് മെഷീനുകൾ വഴി 13.2 ബില്യൺ ദീനാറിന്റെ ഇടപാടുകൾ നടന്നു. ഓൺലൈൻ വഴി 11.8 ബില്യൺ ദീനാറും വംദ് സംവിധാനം വഴി 8.44 ബില്യൺ ദീനാറും കൈമാറി. ഈ ഒമ്പത് മാസത്തിനിടെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വഴി 108 കോടി ഇടപാടുകൾ നടന്നു. ഇതിൽ 96 ശതമാനവും കുവൈത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതേസമയം, എ.ടി.എം വഴി പിൻവലിച്ച തുക 6.24 ബില്യൺ ദീനാറാണ്. രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതായും സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.