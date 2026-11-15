പ്രതിരോധ സഹകരണം: കുവൈത്ത്, സ്പെയിൻ ചർച്ച നടത്തി

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പ്രതിരോധ സഹകരണം: കുവൈത്ത്, സ്പെയിൻ ചർച്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - Defense Cooperation: Kuwait and Spain Hold Talks
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ. കുവൈത്ത് സൈന്യത്തിന്റെ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഷുറൈയാനും സ്പാനിഷ് അംബാസഡർ മാനുവൽ ഹെർണാണ്ടസ് ഗാമയോയുമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടന്നു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ അറ്റാഷെയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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