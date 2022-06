കോവിഡ്: മേഖലയിലെ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി മന്ത്രാലയം

cancel camera_alt ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സ​ന​ദ്

By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കുവൈത്ത് സിറ്റി: ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലും കോവിഡ് കേസുകളുടെ വർധനവുണ്ടെന്നും സ്ഥിതി നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നതായും കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി നിരന്തരം ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഡോ. അബ്ദുല്ല അൽ സനദ് പറഞ്ഞു. അണുബാധ തടയുന്നതിനായി അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വിദേശ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. അടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ആരോഗ്യ സുരക്ഷ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുമാത്രം പങ്കെടുക്കണം. ശ്വാസകോശ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം. അണുബാധ തടയാൻ കുട്ടികൾ വേനൽക്കാല ക്ലബുകളിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ആരും കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഡോ. അബ്ദുല്ല അൽ സനദ് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ കുവൈത്തിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസ് 400 കവിഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചയായി ഗണ്യമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 22 പേരാണ് കോവിഡ് വാർഡുകളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. Show Full Article

News Summary -

Covid: The ministry is monitoring the situation in the region