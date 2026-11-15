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സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ പരാതി വാട്സ്ആപ്പിൽ അറിയിക്കാംtext_fields
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News Summary - Complaints regarding cooperative societies can be reported via WhatsApp.
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സഹകരണ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും നിയമലംഘനങ്ങളും വാട്സ്ആപ്പ് വഴി അറിയിക്കാമെന്ന് സാമൂഹിക കാര്യ മന്ത്രാലയം. ഇതിനായി 22484531 എന്ന നമ്പർ പുറത്തിറക്കി. മന്ത്രാലയത്തിലെ സിറ്റിസൺ സർവീസ് വിഭാഗം വഴിയും നേരിട്ട് പരാതികൾ നൽകാം ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിശോധിച്ച് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ മേൽനോട്ടം ശക്തമാക്കുന്നതിനും ഓഹരിയുടമകളുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടി.
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