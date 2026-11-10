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    സിവിൽ ഐഡി കാർഡുകൾ ഇനി വീട്ടിലെത്തും; നടപടികൾ തുടങ്ങി

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    നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സേവനം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത്
    സിവിൽ ഐഡി കാർഡുകൾ ഇനി വീട്ടിലെത്തും; നടപടികൾ തുടങ്ങി
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സിവിൽ ഐഡി കാർഡുകൾ ഇനി വീട്ടിലെത്തും. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയിച്ചു. നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് കാർഡുകൾ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സേവനം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത്.

    കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള കമ്പനികൾക്കായി പ്രീ-ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഇതിനുള്ള കരാർ നൽകും.

    സേവനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതോടെ സിവിൽ ഐഡി വാങ്ങാൻ പാസി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പോകേണ്ടിവരില്ല. ഇതോടെ പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസികള്‍ക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ കാർഡ് കൈപ്പറ്റാൻ ഇതിലൂടെ സൗകര്യമൊരുങ്ങും.

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    News Summary - Civil ID Cards to Be Delivered Straight Home; Procedures Begin
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