ബഹ്റൈനിൽ വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ചു കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്റൈന് നേരെ ഇറാൻ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ ബഹ്റൈന്റെ പരമാധികാരം, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടർ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ സമിതി പ്രമേയം എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാട്ടി. ആക്രമണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇവ പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ബഹ്റൈന് പൂർണ്ണമായ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ച കുവൈത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, സ്ഥിരത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും ആവർത്തിച്ചു.
ഒരാഴ്ചയായി ഇറാൻ ബഹ്റൈനിൽ തുടർച്ചയായി ആക്രമണം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ബഹ്റൈനിലെ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രത്തിനു നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ആക്രമണമാണ് ഇതിൽ ഒടിവിലത്തേത്. ആക്രമണം തീപിടുത്തത്തിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി.