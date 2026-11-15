വരയിൽ മികവുമായി അജ്വtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പഠനത്തിനൊപ്പം പെയിന്റിനും പ്രധാന്യം കണ്ടെത്തി മലയാളി വിദ്യർഥി. അഹ്മദി ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയും കൊച്ചി, തോപ്പുംപടി സ്വദേശിയുമായ അജ്വ നിയാസാണ് മനോഹരചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറം പകരുന്നത്.
പഠനം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒഴിവു സമയങ്ങളിലാണ് വരകൾ. കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളും മുഖങ്ങളുമൊക്കെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളായി അജ്വ മാറ്റും. വിഭിന്നങ്ങളായ മനുഷ്യർ, കുവൈത്തിലെയും മറ്റിടങ്ങളിലെയും കാഴ്ചകൾ, പ്രകൃതി ഭംഗികൾ എന്നിവയെല്ലാം അജ്വക്ക് വരക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്.
മൂത്ത സഹോദരൻ ആമിറും, പിതാവ് നിയാസ് ഇസ്ലാഹിയും വരക്കുന്നത് കണ്ടാണ് കുട്ടികാലത്തു അജ്വക്ക് വരയിൽ താൽപര്യം ജനിച്ചത്. ഏഴാം ക്ലാസിലെത്തിയപ്പോൾ വരക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകി. ഉള്ളിലെ കഴിവുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മിനുക്കിയെടുത്തു.
പതിയെ വാട്ടർ കളറിലും, ഓയിൽ പൈന്റിങുമെല്ലാം അജ്വ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചു.
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചിത്രം വരച്ചു നൽകിയും, വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചും അജ്വ ഇപ്പോൾ വരയിൽ കൂടുതൽ സജീവമാണ്. പിതാവ് നിയാസ് ഇസ്ലാഹിയും, മാതാവ് സുമിയും, സഹോദരങ്ങളായ ആമിർ നിയാസും, അദ്നാൻ നിയാസും ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം പൂർണ പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട്.