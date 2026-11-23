അനധികൃത ക്യാമ്പുകൾക്കും കൈയേറ്റങ്ങൾക്കുമെതിരെ നടപടി; ഫീൽഡ് പരിശോധനയുമായി മന്ത്രിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മരുഭൂമിയിലെ അനധികൃത ക്യാമ്പുകൾക്കും കൈയേറ്റങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടി. മരുഭൂമിയിലും പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മേഖലകളിലും നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറുന്നത് തടയുന്നതിനുമായി, ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഊദ് അസ്സബാഹിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഫീൽഡ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.
സൽമി മരുഭൂമിയിലെ അനധികൃത കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു നടപടി. ലൈസൻസില്ലാത്ത നിരവധി ക്യാമ്പുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. വിവിധ കേസുകളിൽ തിരയുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കാനും ഇതിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഉം ഗുദൈർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മേഖലകളും മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു.
കന്നുകാലി ഉടമകൾക്കായി അനുവദിച്ചിരുന്ന മാനഗിഷിലെ സ്ഥലങ്ങൾ പക്ഷി വളർത്തുന്നവർ കൈവശപ്പെടുത്തിയത് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.
നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്ന് ശൈഖ് ഫഹദ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സ്വത്തുക്കൾ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും, ഭൂമി കൈയേറാനോ ചട്ടങ്ങൾ അവഗണിക്കാനോ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്ന് പൗരന്മാരോടും താമസക്കാരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കാർഷിക കാര്യങ്ങളുടെയും മത്സ്യവിഭവങ്ങളുടെയും പൊതു അതോറിറ്റി, പരിസ്ഥിതി പൊതു അതോറിറ്റി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മുതിർന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു.