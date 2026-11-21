ജലീബിലെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത 494 കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജലീബ് അൽ ഷുയൂഖിലെ, ജീർണിച്ചതും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ 494 കെട്ടിടങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനും പൊളിച്ചുനീക്കാനും കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉത്തരവിട്ടു. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉടമകൾ പൊളിച്ചുനീക്കണം.
സർക്കാർ പരിശോധനാ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മനൽ അൽ അസ്ഫൂർ പറഞ്ഞു. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും അപകടകരവുമാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, ജീവനും സ്വത്തിനും പൊതുസുരക്ഷക്കും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡയറക്ടർ അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ഉടമകൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ ചെലവിൽ അധികൃതർ അവ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അടുത്തിടെ ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ ഉടമകൾ നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ അധികൃതർ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പലതും പൊളിച്ചുനീക്കിയിരുന്നു. അമിതമായ ജനത്തിരക്ക് എന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, ജലീബ് അൽ-ഷുയൂഖിൽ നിന്നും സമാനമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി നഗരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.