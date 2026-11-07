കുട്ടികൾ വരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടത് ആര്? ബഹ്റൈൻ നിയമം അറിയാംtext_fields
കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ കടകളിലെ സാധനങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുകയോ, പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ, സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ റാക്കുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ തള്ളിയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നിസ്സാരമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഇതിനുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ആര് വഹിക്കണമെന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമപ്രശ്നമാണ്.
2001-ലെ 19-ാം നമ്പർ ബഹ്റൈൻ സിവിൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 170 അനുസരിച്ച്, ഒരു കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനോ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനോ നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ആ കുട്ടി വരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം.
എന്നാൽ, തങ്ങൾ കുട്ടിയെ ശരിയായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നോ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മേൽനോട്ടക്കാരന് ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാം.
പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് വരുത്തിയാൽ
കുട്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെ പന്ത് എറിഞ്ഞ് പാർക്ക് ചെയ്ത കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുകയോ സൈഡ് മിറർ തകർക്കുകയോ ചെയ്താൽ, കാർ ഉടമയ്ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവുകൾക്കായി നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാം. സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ മേൽനോട്ടച്ചുമതല ആർക്കായിരുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നഷ്ടപരിഹാര ബാധ്യത നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
സ്കൂളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ
കുട്ടി സ്കൂളിലായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല. ക്ലാസ് മുറിയിലെ ജനൽച്ചില്ല് പൊട്ടിക്കുകയോ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വസ്തുവകകൾ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, കുട്ടിയുടെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകനാണ് ആ സമയത്ത് മേൽനോട്ട ബാധ്യതയുള്ളത്.
ആർട്ടിക്കിൾ 171 പ്രകാരം, സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ അധ്യാപകന് പകരം ഗവൺമെന്റും, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഉടമയുമാണ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അധ്യാപകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനോ സ്കൂൾ ഉടമയ്ക്കോ അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ഈ തുക ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.
സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും
മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം വരുന്ന കുട്ടി സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ താഴെയിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയോ, ഷോപ്പിംഗ് ട്രോളി തള്ളി റാക്കുകളിൽ ഇടിച്ചു നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാം. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ കുട്ടിയെ കൊണ്ടു വന്ന വ്യക്തിയുടെയോ മേൽനോട്ട വീഴ്ച പരിശോധിക്കപ്പെടും.
സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയോ അശ്രദ്ധയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കട ഉടമകൾക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്തം വരുന്നുള്ളൂ.
എന്നാൽ മാളുകളിലെ ‘കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ’കളിലോ ക്രഷുകളിലോ ആണ് സംഭവമെങ്കിൽ, കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനായിരിക്കും നഷ്ടപരിഹാര ചുമതല.