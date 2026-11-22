‘വാക്ക് വിത്ത് ഷിഫ - സീസണ് 2’; നവംബർ 27ന് സീഫ് വാട്ടര് ഗാര്ഡന് സിറ്റിയില്text_fields
മനാമ: പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രമേഹ ബോധവല്ക്കരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ഷിഫ അല് ജസീറ ഹോസ്പിറ്റല് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘വാക്ക് വിത്ത് ഷിഫ - സീസണ് 2’ നവംബര് 27 വെള്ളിയാഴ്ച സീഫിലെ വാട്ടര് ഗാര്ഡന് സിറ്റിയില് നടക്കും. ക്യാപിറ്റല് ഗവര്ണറേറ്റിന്റെയും വാട്ടര് ഗാര്ഡന് സിറ്റിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ മെഗാ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെല്നസ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3 മുതല് രാത്രി 9 വരെ നീളുന്ന പരിപാടിയില് വോക്കത്തണ്, സൂംബ എയറോബിക് വ്യായാമം, വിവിധ കായിക-ശാരീരികക്ഷമതാ മത്സരങ്ങള്, എയറോബിക് ഡാന്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികള് നടക്കും. വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുന്ന 2 കിലോമീറ്റര് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാക്കത്തണ് ഫ്ലാഗ്-ഓഫിലും തുടര്ന്ന് നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും ക്യാപിറ്റല് ഗവര്ണറേറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്, നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികള്, പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങള്, ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രമുഖര് എന്നിവര് വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും.
‘ആരോഗ്യപൂര്ണ്ണമായ നാളേക്കായി കൈകോര്ക്കുക’ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഷിഫ അല് ജസീറ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സംഘടിപ്പിച്ച ‘വാക്ക് വിത്ത് ഷിഫ’ ആദ്യ സീസണിന് ലഭിച്ച വന് ജനപിന്തുണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൂടുതല് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ രണ്ടാം സീസണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കുടുംബങ്ങള്ക്കിടയില് വ്യായാമ ശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സൗജന്യ മെഡിക്കല് പരിശോധനകള്, പ്രമേഹ നിര്ണ്ണയ ക്യാമ്പ്, ഫിറ്റ്നസ് സെഷനുകള്, വിവിധ കലാപരിപാടികള് എന്നിവയും വേദിയില് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുഷ്-അപ്പ്, പുള്-അപ്പ്, സിറ്റ്-അപ്പ്, പ്ലാങ്ക് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലാണ് കായിക-ശാരീരികക്ഷമതാ മത്സരങ്ങള് നടക്കുക. കുട്ടികള്ക്കും കുടുംബങ്ങള്ക്കുമായി രസകരമായ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിറ്റ്നസ് മത്സരങ്ങളിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാര്ക്ക് ബൈസിക്കിള് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. മറ്റ് വിജയികള്ക്കും ആകര്ഷകമായ സമ്മാനങ്ങള് നല്കും.
3 മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് ആരംഭിക്കും. വേദിയില് ആദ്യം രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്ന 1,000 പേര്ക്ക് ടി-ഷര്ട്ടും തൊപ്പിയും അടങ്ങിയ സൗജന്യ കിറ്റ് ലഭിക്കും. വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് വോക്കത്തണ് ആരംഭിക്കുക.
ക്യാപിറ്റല് ഗവര്ണറേറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമത്തിനായി ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമം വീണ്ടും സംഘടിപ്പിക്കാന് സാധിക്കുന്നതില് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും, ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹത്തിനായി നടത്തുന്ന ഈ സംരംഭത്തില് മുഴുവന് കുടുംബങ്ങളും പങ്കാളികളാകണമെന്നും ഷിഫ അല് ജസീറ മെഡിക്കല് ഗ്രൂപ് വൈസ് ചെയര്മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ സിയാദ് ഉമര് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് മുന്കൂട്ടി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാം. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കും രജിസ്ട്രേഷനുമായി https://www.shifaaljazeera.com/go/walk-whatsapp എന്ന ലിങ്ക് സന്ദര്ശിക്കുക.