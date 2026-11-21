പ്രവാസികളുടെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതി വേണംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ പ്രവാസി തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ അക്കാദമിക്, പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എം.പി മുഹമ്മദ് ജനാഹിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് എം.പിമാർ ചേർന്നാണ് ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (എൽ.എം.ആർ.എ) എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഏകീകൃത പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു സംയുക്ത ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.
വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈന്റെ തൊഴിൽ വിപണിയെ സംരക്ഷിക്കാനും, പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള തസ്തികകളിൽ യോഗ്യരായവർ തന്നെയാണ് നിയമിതരാകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് എം.പി മുഹമ്മദ് ജനാഹി വ്യക്തമാക്കി. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് വെറുമൊരു ഭരണപരമായ നടപടി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് തൊഴിലുടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന പ്രധാന സുരക്ഷാ കവചമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യാജ അക്കാദമിക്, പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയമനത്തിന് മുമ്പ് കർശന പരിശോധന അനിവാര്യമാണെന്നും എം.പിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാർലമെന്റിന്റെ സേവന സമിതി ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപക, ഭരണ തസ്തികകളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ നിലവിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് മുബാറക് ജുമുഅ വ്യക്തമാക്കി. അംഗീകൃത സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്പനികൾ വഴി ബിരുദം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും വിദേശത്തുള്ള സാംസ്കാരിക അറ്റാഷെമാരുടെ സഹായത്തോടെയുമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായി തൊഴിലുടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് തൊഴിൽ-നിയമകാര്യ മന്ത്രി യൂസഫ് ഖലഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചില പ്രത്യേക തൊഴിലുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളുടെ ഔദ്യോഗിക ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണെന്നും, സ്കിൽസ് ബഹ്റൈൻ, തംകീൻ, എൽ.എം.ആർ.എ, ബഹ്റൈൻ ചേംബർ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ 20 സാങ്കേതിക തൊഴിലുകൾക്ക് പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലുകളിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ യോഗ്യതകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൽ.എം.ആർ.എ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഏകീകൃത ഭരണഘടന വരുന്നത് തൊഴിൽ വിപണിയിലുടനീളം കൂടുതൽ കൃത്യതയും ഏകോപനവും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സേവന സമിതി വിലയിരുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ പ്രതിവാര സമ്മേളനത്തിൽ ഈ നിർദ്ദേശം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യും.