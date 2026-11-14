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    റിഫയിൽ 80,000 ദിനാറിന്റെ വൻ കവർച്ച; രണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ

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    റിഫയിൽ 80,000 ദിനാറിന്റെ വൻ കവർച്ച; രണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ
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    ​മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ റിഫയിലുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 80,000 ബഹ്‌റൈൻ ദീനാർ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പണവും മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ രണ്ട് വിദേശികൾ പൊലീസ് പിടിയിലായി. ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളായ 30-കാരനെയും 34-കാരിയെയുമാണ് സതേൺ ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

    ​കടയിൽ മോഷണം നടന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉടനടി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തുടർനടപടികൾക്കായി കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Major heist worth 80,000 dinars in Riffa; two African nationals arrested
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