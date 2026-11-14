റിഫയിൽ 80,000 ദിനാറിന്റെ വൻ കവർച്ച; രണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ

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റിഫയിൽ 80,000 ദിനാറിന്റെ വൻ കവർച്ച; രണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികൾ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Major heist worth 80,000 dinars in Riffa; two African nationals arrested
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ റിഫയിലുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 80,000 ബഹ്റൈൻ ദീനാർ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പണവും മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ രണ്ട് വിദേശികൾ പൊലീസ് പിടിയിലായി. ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളായ 30-കാരനെയും 34-കാരിയെയുമാണ് സതേൺ ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
കടയിൽ മോഷണം നടന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉടനടി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തുടർനടപടികൾക്കായി കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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