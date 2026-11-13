ശൈഖ് സൽമാൻ ഹൈവേയിൽ ഇന്ന് രാത്രിമുതൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 5 വരെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ശൈഖ് സൽമാൻ ഹൈവേയിൽ ഇന്ന് രാത്രിമുതൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 5 വരെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Traffic restrictions on Sheikh Salman Highway from tonight until 5 AM on Sunday.
മനാമ: നോർത്ത് ഇസ ടൗൺ ജംഗ്ഷൻ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശൈഖ് സൽമാൻ ഹൈവേയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി അറിയിച്ചു. റിഫ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന തെക്കോട്ടുള്ള പാതയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയ്നുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് അടച്ചിടുക.
2026 നവംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നവംബർ 15 ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 5 മണി വരെയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വാഹനയാത്രക്കാർ ഗതാഗത നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ദിശാസൂചികകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാഹനമോടിക്കണമെന്നും ട്രാഫിക് ഡയറക്ടറേറ്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story