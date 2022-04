ആരാധനാലയങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം - ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ബഹ്റൈൻ പ്രധാനമന്ത്രി

By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മനാമ: ആരാധനാലയങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ്​ സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ്​ ആൽ ഖലീഫ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ​നഫ്​താലി ബെന്നറ്റിനോട്​ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ്​ മസ്​ജിദുൽ അഖ്​സക്ക്​ നേരെയുണ്ടായ കടന്നുകയറ്റത്തെക്കുറിച്ച്​ പ്രതിപാദിച്ചത്​. മേഖലയിൽ സമാധാനം സ്​ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും ചർച്ചയായി. എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ടാകണമെന്ന വിഷയവും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു. മസ്​ജിദുൽ അഖ്​സക്ക്​ നേരെയുണ്ടായ കൈയേറ്റവും അക്രമസംഭവങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. Show Full Article

The sanctity of places of worship must be preserved