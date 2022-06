cancel camera_alt ബഹ്​​റൈൻ ഹജ്ജ്​ മിഷൻ മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജ​ലീ​ല ബി​ൻ​ത്​ അ​സ്സ​യ്യി​ദ്​ ജ​വാ​ദ്​ ഹ​സ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​നാ​മ: ബ​ഹ്​​​റൈ​ൻ ഹ​ജ്ജ്​ മി​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജ​ലീ​ല ബി​ൻ​ത്​ അ​സ്സ​യ്യി​ദ്​ ജ​വാ​ദ്​ ഹ​സ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക്​ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം.

മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ത​ത്​ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്​​തു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക്​ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന എ​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The Minister of Health met the members of the Hajj Mission Medical Committee