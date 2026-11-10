കുളിർ മഴയിൽ നനഞ്ഞ് രാജ്യം

കുളിർ മഴയിൽ നനഞ്ഞ് രാജ്യംtext_fields
മനാമ:കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ബഹ്റൈനിൽ മഴ തകർത്തു പെയ്തു. വേനൽകാലത്തിന് അറുതി വരുന്ന കാലയളവ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏറെ നാളായി കാലാവസ്ഥ മാറാത്തതിലുള്ള പരിഭവത്തിലായിരുന്നു പലരും. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ തന്നെ രാജ്യത്ത് പ്രകടമായ കാലവസ്ഥ മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങി.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ തണുത്ത കാറ്റും ഇരുണ്ടു മൂടിയ കാർമേഘവും രാജ്യത്തുടനീളം പ്രകടമായി, തുടർന്ന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചയോടെയാണ് ഇന്ന് ബഹ്റൈൻ ഉണർന്നത്. രാവിലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ പലയിടത്തും മഴ പെയ്തിരുന്നു. ഉച്ചയോടെ അത് ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും പെയ്തു. ചിലയിടങ്ങളിൽ റോഡിൽ നേരിയ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.വെള്ളക്കെട്ടുകളും മറ്റ് മഴ സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങളും യഥാസമയം നീക്കാൻ അതത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ജാഗ്രതയിലാണ്.
രാവിലെ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഗതാഗത-വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയത്.ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 7 മുതൽ 12 നോട്ട് വരെ വേഗതയിൽ വടക്കൻ ദിശയിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് 15 മുതൽ 20 നോട്ട് വരെ ഉയരാനും, ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിൽ 30 നോട്ട് വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലിൽ 1 മുതൽ 2 അടി വരെയും ഉൾക്കടലിൽ 3 മുതൽ 5 അടി വരെയും തിരമാലകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുമ്പോൾ തിരമാലയുടെ ഉയരം 7 അടി വരെ ഉയർന്നേക്കാം.
രാജ്യത്ത് ഇന്നത്തെ ഉയർന്ന താപനില 31 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം 45 ശതമാനം മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ വ്യതിയാനപ്പെടാമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.