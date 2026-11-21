ബഹ്റൈനിൽ ഫാമിലി ഏരിയകളിൽ ബാച്ചിലർ താമസത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ കുടുംബ താമസ മേഖലകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളായി മാറുന്നത് തടയുന്നതിനായി കർശന നിയമനിർമ്മാണം വരുന്നു. നിയമലംഘകർക്ക് 5,000 ദിനാർ വരെ പിഴയും, കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വിച്ഛേദിക്കാനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ബിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചക്കെടുക്കുകയും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യും.
എം.പി മുഹമ്മദ് അൽ രിഫായി സമർപ്പിച്ച ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് പാർലമെന്റിന്റെ പൊതുസേവന-പരിസ്ഥിതി സമിതി ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകാരം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യം, സുരക്ഷ, സ്വൈര്യജീവിതം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം പാർപ്പിട മേഖലകളുടെ തനിമ നിലനിർത്തുകയുമാണ് നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് സമിതി ചെയർമാൻ എം.പി ഹിഷാം അൽ അവാദി വ്യക്തമാക്കി.
കൂട്ടത്താമസത്തിനായി കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉടമകൾ ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും ആരോഗ്യ-പരിസ്ഥിതി-സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസസൗകര്യം നൽകുന്ന തൊഴിലുടമകളും ഈ നിയമം പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഓരോ ഗവർണറേറ്റിലും തൊഴിലാളികളുടെ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ നഗരാസൂത്രണ അതോറിറ്റിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തണം.
മുനിസിപ്പൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശോധന നടത്താനും രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടാനും നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും ജുഡീഷ്യൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അധികാരം നൽകും. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വിച്ഛേദിക്കാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോട് (ഇവ) ആവശ്യപ്പെടാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.
സാധാരണഗതിയിൽ നിയമലംഘനം പരിഹരിക്കാൻ ഉടമകൾക്ക് നിശ്ചിത സമയം നൽകുമെങ്കിലും, ജീവനോ സ്വത്തിനോ ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഉടൻ തന്നെ സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാവുന്നതാണ്. നിർദേശ പ്രകാരം നിയമലംഘകർക്ക് തടവുശിക്ഷയോ 500 മുതൽ 5,000 ദിനാർ വരെ പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കും.
നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലൂടെയും ചട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, പുതിയ നിയമം വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും ഇരട്ടിപ്പിനും ഇടയാക്കുമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി-കൃഷി മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നോർത്തേൺ, സതേൺ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളും സമാനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, ക്യാപിറ്റൽ ട്രസ്റ്റീസ് ബോർഡ്, മുഹറഖ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ, ജനറൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബഹ്റൈൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എന്നിവർ നിർദ്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചു.
ബഹ്റൈൻ ചേംബർ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും, പ്രത്യേക നിയമത്തിന് പകരം നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തു. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിയോജിപ്പുകൾക്കിടയിലും, പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി സമിതി ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകുകയായിരുന്നു.