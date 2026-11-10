സിം മാറ്റേണ്ട, കിടിലൻ ഓഫറുകൾ വേറെയും; യാത്രികർക്കായി ‘റോവ’ ആപ്പ് പുതിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് എസ്.ടി.സി

സിം മാറ്റേണ്ട, കിടിലൻ ഓഫറുകൾ വേറെയും; യാത്രികർക്കായി ‘റോവ’ ആപ്പ് പുതിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് എസ്.ടി.സിtext_fields
മനാമ: പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ സേവനദാതാക്കളായ എസ്.ടി.സി ട്രാവൽ ഇ-സിം ആപ്പായ ‘റോവ’ കൂടുതൽ പുതുമകളോടെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും മികച്ച ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഓഫറുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ‘റോവ’ ആപ്പ് യാത്രികർക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റിനൊപ്പം കൂടുതൽ സേവനങ്ങളും നൽകും.
റോവയുടെ ‘ലൈഫ് ടൈം ഇ-സിം’ ആണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റലേഷന് ശേഷം യാത്രികർക്ക് 190ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡാറ്റാ പാക്കുകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആപ്പിലൂടെ വാങ്ങി ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോ യാത്രയ്ക്കും പുതിയ ഫിസിക്കൽ സിം കാർഡ് മാറ്റുകയോ ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുകയോ വേണ്ടതില്ല. എസ്.ടി.സി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ ഇ-സിം വിദേശയാത്രകളിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കുന്നു.
പുതിയ ആപ്പിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും യാത്രാ പാക്കേജുകൾ വാങ്ങാനും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും.
ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിക്ക് അപ്പുറം പ്രാദേശിക റസ്റ്റാറന്റുകൾ, സിനിമകൾ, ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ-ആപ്പ് ഡീലുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ തന്നെ നേടാം. ഇതിനുപുറമെ, ഊബർ, ഊബർ ഈറ്റ്സ്, എയർ ബിഎൻബി, ആമസോൺ യു.എ.ഇ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ സർവീസുകളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകളും ആപ്പിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം.
മികച്ച ഡിജിറ്റൽ അനുഭവവും ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും നൽകുന്ന റോവ, ഇ-സിം ആപ്പ് മാത്രമല്ല; ഓരോ യാത്രികന്റെയും വിശ്വസ്തനായ യാത്രാ സഹായി കൂടിയായി മാറും. പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള റോവ ആപ്പ് ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൂടെയും ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലൂടെയും ഐ.ഒ.എസ്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.